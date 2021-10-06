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Odunpazarı'nda özel gereksinimli bireyler hayatın içinde

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Odunpazarı'nda özel gereksinimli bireyler hayatın içinde

Odunpazarı Belediyesi, engelsiz bir Odunpazarı için çalışmalarını sürdürüyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı'nda özel gereksinimli bireyler hayatın içinde

Özel gereksinimli bireyler ile ilgili çalışmalarını Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiren belediye, özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için atölye ve etkinliler düzenliyor.

DUVARLARI RENGARENK ÇİÇEK VE KALPLERLE DOLDURDULAR

Atölyelere katıldıkları, birlikte zaman geçirdikleri Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin duvarlarını özel gereksinimli bireyler, boyadı. Görevlilerin gözetiminde hayal dünyalarını duvarlara yaptıkları resimlerle yansıtan özel gereksinimli bireyler, duvarları rengarenk çiçekler, evler ve kalplerle donattı. Engelli bireylerin bilişsel ve mental gelişimlerine yardımcı olup, iletişim becerilerini, paylaşma ve dayanışmayı arttırmak için yapılan etkinliğe katılan öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi.

VELİLERDEN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyen veliler ise "Bizi düşünerek bu merkezi açan; atölyeler, etkinlikler düzenleyen Başkan Kazım Kurt'a her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Engelli raporu olan tüm özel gereksinimli bireylerin yararlanabildiği Engelsiz Kültür ve Sanat

Merkezi, Yenikent Mahallesi, Nejdet Yıldırım Sokak Seramik Park İçi'nde buluyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 222 227 86 38 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

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