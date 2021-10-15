Odunpazarı'nda müzelerin açılış saatleri değişti - Haberler
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Odunpazarı'nda müzelerin açılış saatleri değişti

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Odunpazarı'nda müzelerin açılış saatleri değişti

Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzelerin kış dönemi kapsamında "açılış" ve "kapanış" saatleri değişti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'in en çok turist alan bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Turizm Ofisi'nin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 19 Ekim 2021 Salı gününden itibaren müzelerin açılış ve kapanış saatlerinin kış dönemi boyunca hafta içi 10:00 – 17:00 hafta sonu 09:00 – 17:00 olarak değiştirildiği belirtildi. Yetkililer ayrıca Pazartesi günleri müzelerin kapalı olduğunu ifade ederken diğer günlerde ise müzelerin öğle molası saatinde de açık olduğunu söyledi.

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