Odunpazarı'nda Kış Spor Okulları Başlıyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır" sözünü benimseyerek hareket eden Odunpazarı Belediyesi, çocukların zamanlarını daha verimli geçirmesi ve spor yapması için Kış Spor Okulları açıyor. Basketbol, voleybol ve taekwondo branşlarında açılan kış okulları için kayıtlar başladı.

Yetkililer, Kış Spor Okullarında, basketbol branşına 2013-2014 ve 2015 doğumluların, voleybola 2012-2013-2014 ve 2015 doğumluların, taekwondo branşına ise 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 ve 2014 doğumluların kayıt yaptırabileceğini belirtti. Kış Spor Okulunda koronavirüse karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade eden yetkililer, kayıtların 25 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.

Çocuklarını, Odunpazarı Belediyesi Kış Spor Okullarına göndermek isteyen veliler, Mehmet Terzi Kapalı Spor Salonu'nda 25 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabilirler.

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