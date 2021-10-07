Odunpazarı'nda Ekim ayı meclis toplantıları tamamlandı - Haberler
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Odunpazarı'nda Ekim ayı meclis toplantıları tamamlandı

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Odunpazarı'nda Ekim ayı meclis toplantıları tamamlandı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 18'inci Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 6 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden Odunpazarı Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesi ön plana çıkarken, görüşülen gündem maddelerinden 4'ü oy birliği, 2'si oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesi kararnamesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.

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