Odunpazarı'nda Ekim ayı meclis toplantıları tamamlandı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Meclis toplantısında, bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen 6 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden Odunpazarı Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesi ön plana çıkarken, görüşülen gündem maddelerinden 4'ü oy birliği, 2'si oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Bütçesi kararnamesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.

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