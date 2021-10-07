Odunpazarı'na iki tam zamanlı yeni kreş daha

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - İbrahim Eldem ve Çetin Bingöl ile protokol imzalayan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'na iki kreş daha kazandıracak. Kreş ve çocuk merkezleri ile ilgili konuşan Başkan Kurt, "Her mahalleye 1 kreş sözümüzün arkasındayız. Odunpazarı'ndaki kreş ve çocuk merkezi sayısını imzaladığımız bu iki protokol ile 12'ye çıkaracağız. Kreş çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Bir taraftan Vadişehir Mahallesi'ndeki kreş çalışmalarına devam eden Başkan Kurt, İbrahim Eldem ve Çetin Bingöl ile hibe protokolü imzalayarak 2 yeni kreş için çalışmalara başladı. İmzalanan bu protokollerle ve çalışmalarında sona yaklaşılan Vadişehir Kreşi ile birlikte kreş ve çocuk merkezi sayısı 12'ye çıkacak.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen imza törenine Başkan Kazım Kurt, İbrahim Eldem ile Çetin Bingöl katıldı. İbrahim Eldem ile imzalanan protokole göre; Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait olan binanın bir kısmı Eldem Dayanıklı Tük. Mal. İnş. Tur. İşlet. San. Tic. Ano. Şti. tarafından kreş olarak yeniden düzenlenecek. Hibe edilen mobilya, eşya gibi araç ve gereçler bağış amacı doğrultusunda söz konusu kreşte kullanılacak ve bu binaya Odunpazarı Belediyesi Hacı Zeynep Eldem Kreşi adı verilecek.

Çetin Bingöl ile imzalanan protokole göre ise Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait çalışmaları devam eden ek hizmet binasının bir bölümü Çetin Döküm Mak. San. Tic. Ltd, Şti tarafından kreş olarak düzenlenecek. Hibe edilen mobilya, eşya gibi araç ve gereçler bağış amacı doğrultusunda söz konusu kreşte kullanılacak. Söz konusu kreşe Odunpazarı Belediyesi Hilal Bingöl Kreşi adı verilecek.

"HER MAHALLEDE 1 KREŞ YAPMA SÖZÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Protokol töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çetin Bingöl ve İbrahim Eldem'e Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı'nda yaşayan çocuklar adına teşekkür etti. Kreş sözünün arkasında olduklarını vurgulayan Başkan Kurt, "Bildiğiniz gibi 100 kreş iddiası ile yola çıktık. Her mahallede 1 kreş yapma sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu iki kreşinde yılbaşına kadar bitirilmesi ile kreş sayımızı artıracağız. Ben hem Çetin Bingöl'e hem de İbrahim Eldem'e teşekkür ediyorum. Yeni kreşler için örnek olmalarını diliyorum" dedi.

"EĞİTİMİMİZE VERDİĞİNİZ BU DEĞERLİ KATKI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Kurt'a eğitime verdiği destek için teşekkür eden Çetin Bingöl, "Umarım, kreşlerin devamını arkadaşlarımız getirecektir. Eğitimimize verdiğiniz bu değerli katkı için teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğiniz bu çalışma toplum sağlığı açısından çok önemli bir görev. Burada yetişecek çocuklar Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir eğitim alacak. Ben çok mutluyum. Özellikle rahmetli kızımın adının verilmesi benim için çok önemliydi. Çok büyük gurur duydum" diye konuştu.

İBRAHİM ELDEM'DEN HAYIRSEVER İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

"Bu kadar hayırlı bir işe vesile olduğu için Odunpazarı Belediyesi şahsında Kazım Kurt Başkanıma teşekkür ederim" diyen İbrahim Eldem, hayırsever iş insanlarına çağrı yaptı. Gerçekleştirdikleri bu protokolün hayırsever iş insanlarına örnek olmasını dileyen Eldem,

"Umarım kreşlerin devamı gelecektir. Kreş çalışma hayatında çok önemli. Biz de Hacı Zeynep

Eldem adını verdiğimiz bu kreşi en kısa sürede tamamlayıp belediyemize teslim edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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