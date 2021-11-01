Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklar için satranç atölyesi - Haberler
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Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklar için satranç atölyesi

Bültenler - Haberler | Güncel
Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklar için satranç atölyesi

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan; eşit, bilimsel ve laik bir eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna inanan Odunpazarı Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak için birçok çalışmaya imza atıyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Çocukların derslerden arta kalan zamanlarında hem eğlenmesi hem de sosyalleşmesi için çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, Emek Gençlik Merkezi'nde 'Satranç Atölyesi' açtı.

Olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünmeyi sağlayan, olgun bir kimlik ve kişilik kazandıran, görsel zekâyı ve hafızayı geliştiren satranç sporunu, çocuklara aşılamak, sevdirmek ve çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan 'Satranç Atölyesi'ne, 7-12 yaş arası çocuklar katılıyor. Büyük ilgi gören satranç atölyesinde çocuklar, hem satranç oynuyor hem de stratejik düşünmeyi öğreniyor.

Çocukların satranç sayesinde stratejik karar vermeyi öğrendiğine dikkat çeken yetkililer, "Satranç sayesinde çocuklar derslerinde ve yaşamlarında daha doğru karalar verebiliyor" dedi.

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