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Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantıları başladı

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Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantıları başladı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 19'uncu Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Meclis toplantısında Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin Başkanlık yazısının da aralarında bulunduğu 7 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden 01.12.2021 tarihi itibariyle yapı (inşaat) ruhsatı alma aşamasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü konteynır yer tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeterli hacim ve nitelikte evsel katı atık konteynırlarının yapı sahipleri tarafından temin edilmesi ile ilgili gündem maddesi ön plana çıktı. Meclis toplantısında görüşülen 7 gündem maddesi de oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.

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