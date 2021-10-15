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Odunpazarı Belediyesi Haber: Yunus Emre için Odunpazarı pilav ikram etti

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Odunpazarı Belediyesi Haber: Yunus Emre için Odunpazarı pilav ikram etti

Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında camilerde pilav dağıttı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - 2021 yılı, Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı sebebiyle Unesco tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu kapsamda, Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında 4 mahallede Cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav ikram etti.

Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Ömür Camii, Çankaya Mahallesi'ndeki Radar, 75. Yıl Mahallesindeki Sultandere Merkez ve Yenikent Camisi önünde gerçekleştirilen pilav dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Aşevi çalışanlarına teşekkür etti. Koronavirüs önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen pilav dağıtımında, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi.

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