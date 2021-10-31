Ödemiş'te rahvan at yarışları yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla Çaylı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 164 rahvan atı yarıştı.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan beri düzenlenen organizasyonu geçen yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Kaptan, organizasyona gösterilen büyük ilgi nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.