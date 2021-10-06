Ödemiş'te okuldan kablo çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okuldan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okuldan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamyayla Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kiralık araçla hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ö, M.C.U. ve S.Ö'yü çalınan kablolarla yakaladı.
Jandarma karakolundaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri