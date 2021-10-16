Ödemiş'te minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Üç Eylül Mahallesi Ordu Caddesinde A.K'nin kullandığı 35 KDV 60 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü A.K. ve 14 yaşındaki A.Y.K hafif yaralanırken B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri