Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi'nde, Ali Türkekul (22) yönetimindeki 42 K5874 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 AJ 8614 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Ali Türkekul, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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