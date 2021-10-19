Ödemiş'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bahçesinde geri manevra yapmak isterken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bahçesinde geri manevra yapmak isterken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaymakçı Mahallesi'nde ikamet eden Adil Çatalgöl (83), Eselli mevkisindeki bahçesinde geri manevra yapmak isterken devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Çatalgöl'ün kaza yaptığını gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Traktör altından çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çatalgöl, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

Son dakika haberi... Ölüm durakta yakaladı

 Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi

Sevgilisinin fuhşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi

 Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title