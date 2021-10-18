Ödemiş'te 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Ödemiş'te 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde bulunan 215 kilogram kaçak tütüne el kondu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilde bulunan 215 kilogram kaçak tütüne el kondu.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Demircili Mahallesi yolunda ilerleyen şüpheli bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 çuval içinde toplam 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili aracın sürücüsü E.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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