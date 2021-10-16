O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? 16 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle!
TV8'iin sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye bu akşam izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümü ile ekrana gelecek olan program izleyicilerin ilgi odağı olurken program hakkında O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye Canlı izleme linki araştırıldı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta?
Yayınlandığı her yıl da olduğu gibi bu yıl da reyting rekorları kıran O Ses Türkiye, bu akşam yeni bölümü ile TV8 ekranlarında olacak. Yarışmacıları ve jürileri ile izleyicilerin ilgi odağı olan yarışma hakkında O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta ve 18 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle gibi araştırmalar yapıldı.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
O Ses Türkiye 16 Ekim Cumartesi akşam 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ
O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor.
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