O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? 16 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle! - Haberler
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O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? 16 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle!

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O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? 16 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle!

TV8'iin sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye bu akşam izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümü ile ekrana gelecek olan program izleyicilerin ilgi odağı olurken program hakkında O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye Canlı izleme linki araştırıldı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta?

Yayınlandığı her yıl da olduğu gibi bu yıl da reyting rekorları kıran O Ses Türkiye, bu akşam yeni bölümü ile TV8 ekranlarında olacak. Yarışmacıları ve jürileri ile izleyicilerin ilgi odağı olan yarışma hakkında O Ses Türkiye ne zaman, saat kaçta ve 18 Ekim O Ses Türkiye Canlı izle gibi araştırmalar yapıldı.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Ses Türkiye 16 Ekim Cumartesi akşam 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ

O Ses Türkiye jürisinde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor.

O SES TÜRKİYE CANLI İZLE!

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