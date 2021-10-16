TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Murat ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Murat kimdir? O Ses Murat kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE MURAT KİMDİR?

O Ses Türkiye Murat Kayserilidir. Müzik sektöründe yer alan Murat, O Ses Türkiye'de 3 jüriyi döndürmeyi başardı.

Murat Ebru Gündeş'in takımında olmayı seçti.

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