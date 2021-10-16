O Ses Türkiye Murat kimdir? O Ses Murat kaç aşında nereli?
O Ses Türkiye programında performansı ile dikkatleri çeken Murat, jürinin ve izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, O Ses Türkiye Murat kimdir? O Ses Murat kaç aşında nereli? İşte detaylar…
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Murat ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Murat kimdir? O Ses Murat kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.
O SES TÜRKİYE MURAT KİMDİR?
O Ses Türkiye Murat Kayserilidir. Müzik sektöründe yer alan Murat, O Ses Türkiye'de 3 jüriyi döndürmeyi başardı.
Murat Ebru Gündeş'in takımında olmayı seçti.
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