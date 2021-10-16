TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Enes ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Enes kimdir? O Ses Enes kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE ENES KİMDİR?

O Ses Türkiye Enes Demirci, Antalya yaşıyor. Aslen Adanalıdır.Enes,Oğuzhan Koç'un takımında yer amayı seçti.

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