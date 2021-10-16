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O Ses Türkiye Edanur kimdir? O Ses Edanur kaç aşında nereli?

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O Ses Türkiye Edanur kimdir? O Ses Edanur kaç aşında nereli?

O Ses Türkiye programında performansı ile dikkatleri çeken Edanur, jürinin ve izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, O Ses Türkiye Edanur kimdir? O Ses Edanur kaç aşında nereli? İşte detaylar…

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Edanur ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Edanur kimdir? O Ses Edanur kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE EDANUR KİMDİR?

Edanur 28 yaşındadır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Trabzonlu olan Edanur, İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmaktadır.

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Haber: O Ses Türkiye Edanur kimdir? O Ses Edanur kaç aşında nereli? - Haberler
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