O Ses Türkiye Acun Ilıcalı yok mu, neden yok, neden sunmuyor? O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı programda neden yer almıyor, ne zaman gelecek?

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi sunmuyor mu? Acun Ilıcalı programda neden yok? Acun Ilıcalı ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

O SES TÜRKİYE ACUN ILICALI YOK MU, NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında Beyazıt Öztürk'e "Ben olmadığım zaman burası sana emanet" demişti. Bundan dolayı Acun Ilıcalı her zaman programda sunuculuk yapamayabiliyor. Bugünkü O Ses Türkiye programında ise ilk başlarda Acun Ilıcalı gözükmüyordu. Fakat sonradan bazı yarışmacılarda Acun Ilıcalı sunucu koltuğuna oturmuştu. Kısacası dediğimiz gibi Acun Ilıcalı yoğunluğundan dolayı her zaman programda sunucu koltuğunda yer alamayabiliyor. Fakat bazı zamanlar sunucu olarak gelebiliyor.

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