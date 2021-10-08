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O Sahnenin Çekimi İki Gün Sürdü…

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O Sahnenin Çekimi İki Gün Sürdü…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, İkinci sezonuna da reytinglerin zirvesinde başlayan "Teşkilat"ın, 10 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan bölümünde nefes kesen sahneler yer alacak.

Aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından sıkça söz ettiren "Teşkilat"ın mayınlı arazideki patlama sahnesi iki günde çekildi.

Bölümün finalinde peşlerindeki silahlı gruptan kurtulmak için mayınlı araziye girmek zorunda kalan Serdar, Zehra ve Hulki; araçlarının tekerleği bir mayına denk gelince korkunç bir patlamayla sarsıldı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu iddialı sahnenin çekimi Ankara'nın dışındaki bir arazide oluşturulan özel bir alanda iki günde gerçekleştirildi. Ekibin kullandığı otomobilin infilak ettiği sahne için patlama konusunda uzman özel efekt ekibi yoğun mesai harcarken, sette ekstra güvenlik önlemleri alındı.

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