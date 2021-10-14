Nyrstar'ın, Elektrik Fiyatlarındaki Yükselme Nedeniyle Üretimini Azaltması Sonucu Çinko Fiyatları 14 Yılın Doruğuna Çıktı - Haberler
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Nyrstar'ın, Elektrik Fiyatlarındaki Yükselme Nedeniyle Üretimini Azaltması Sonucu Çinko Fiyatları 14 Yılın Doruğuna Çıktı

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Nyrstar'ın, Elektrik Fiyatlarındaki Yükselme Nedeniyle Üretimini Azaltması Sonucu Çinko Fiyatları 14 Yılın Doruğuna Çıktı

Çinko üreticisi Nyrstar'ın (Nyrstar, çinko ile kurşun metallerinin üretiminde yerküre çapında pazar lideri konumunda olan firmadır.

Çinko üreticisi Nyrstar'ın (Nyrstar, çinko ile kurşun metallerinin üretiminde yerküre çapında pazar lideri konumunda olan firmadır. Firmanın merkez ofisi Belçika Balen'dedir. Ç. N. ) Avrupa'daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimini kısma planını açıklamasının ardından sunumun azalacağı konusunda ortaya çıkan endişeler üzerine çinko fiyatları Perşembe günü (14/10/2021) 14 yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Kasım ayı çinko sözleşmesi, %8'e varan artışla ton başına 25. 700 Yuan'a (3. 991, 86 ABD Doları) yükselerek, 2007 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Londra Metaller Borsası'ndaki üç aylık çinko sözleşmesi ise, %6, 9'a varan bir artışla ton başına 637, 50 ABD Doları'na yükseldi, sözkonusu fiyat düzeyi 2007 yılı Temmuz ayından beri görülmemiş bir düzey.

Nyrstar firması, Çarşamba gününden (13/10/2021) başlayarak Avrupa'daki üç çinko ergitme tesisinde üretimi %50'ye varan oranda azaltacağını açıklamıştı.

Asya ile Avrupa'daki elektrik kesintilerinin etkisiyle elektrik fiyatları son haftalarda rekor düzeylere ulaşırken Çin'deki krizin yılsonuna kadar sürmesi ve yerkürenin bu ikinci büyük ekonomisinde büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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Haber: Nyrstar'ın, Elektrik Fiyatlarındaki Yükselme Nedeniyle Üretimini Azaltması Sonucu Çinko Fiyatları 14 Yılın Doruğuna Çıktı - Haberler
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