Nusret-21 Tatbikatı Münasebetiyle Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

ÇANAKKALE (Habermetre) - 18 - 28 Ekim 2021 tarihleri arasında Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret - 21 tatbikatı kapsamında Çanakkale'de bulunan Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Levent Refik TEZCAN, 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Dz. Kur. Alb. Cem HASANOĞLU, 2'nci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Dz. Alb. Birol TÜTÜNCÜ, SNMCMG-2 Komodoru Alb. Javier Nunez de PRADO ve SNMCMG-2 Kurmay Başkanı Bnb. Alesso Di STEFANO Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Levent Refik TEZCAN tarafından Valilik Şeref Defteri imzalandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT'in de bulunduğu ziyarette 18 - 28 Ekim tarihleri arasında yapılmakta olan Nusret - 21 tatbikatıyla ilgili Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, Nusret - 21 tatbikatını yürüten tüm komutanlar ve askeri personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri