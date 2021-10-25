Nusaybin'de iki grup arasındaki kavgada araç yakıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, taraflardan birine ait hafif ticari araç yakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Taraflardan F.S.'ye ait plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç da yakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici ile götürülürken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.