Başta Antalyaspor taraftarları olmak üzere sporseverler Nuri Şahin Nuri şahin futbolu bıraktı mı? Nuri Şahin Antalyaspor teknik direktörü mü oluyor? sorularını gündeme taşıdı. Peki, Nuri şahin futbolu bıraktı mı? Nuri Şahin Antalyaspor teknik direktörü mü oluyor? İşte ayrıntılar...

NURİ ŞAHİN FUTBOLU BIRAKTI MI?

Nuri Şahin, 2 Kasım 2017'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak millî takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Profesyonel Futbol kariyerine Antalyaspor'da devam eden futbolcudan henüz futbolu bıraktığı yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NURİ ŞAHİN ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLUYOR?

A Spor'un haberine göre, Antalyaspor, futbol şube sorumluluğu görevine 33 yaşındaki oyuncusu Nuri Şahin'i getirdi. Tecrübeli futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Ancak Nuri Şahin'den futbolu bıraktığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988; Lüdenscheid, Batı Almanya'da doğmuş ve yetişmiş eski Türk futbolcudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KULÜP KARİYERİ

2005-2011 Borussia Dortmund

2007-2008 Feyenoord (kiralık)

2011-2014 Real Madrid Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2012 - Liverpool (kiralık)

2013-2014 - Borussia Dortmund (kiralık)

2014-2018 Borussia Dortmund

2018-2020 Werder Bremen

2020- Antalyaspor

NURİ ŞAHİN'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Genç takımlar

Nuri Şahin, ilk millî formayı 16 yaş altı düzeyinde 14 Ekim 2003'te Almanya ile oynanan hazırlık maçında giymiştir. 16 yaş altı düzeyindeki ikinci ve son karşılaşması ise 16 Ekim 2003'te yine Almanya karşısında olmuştur.

Nuri, Ağustos 2004'te ve Eylül 2004'te Romanya ve Bulgaristan ile ikişer hazırlık maçında 17 yaş altı formayı giymiştir. Türkiye'nin rakipleri karşısında toplam 8 gol bulduğu bu dört maçta Nuri gol atma başarısı gösterememiştir.

Nuri Şahin millî forma ile ilk resmî maçına yine 17 yaş altı düzeyinde çıkmıştır. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı olan Ermenistan maçındaki bu maçta Nuri gol atma başarısı gösterememiştir. Ancak altı eleme turu, üç de elit tur maçında forma giyerek, millî takımı İtalya'daki finallere taşıyan isimlerden olmuştur. Finallerde de beş maçta forma giyerek Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımının turnuvayı şampiyon tamamlamasına önemli derecede katkıda bulunmuştur. Ayrıca turnuva boyunca da 1 gol kaydetmiştir.

Ayrıca aynı yıl Peru'da gerçekleşen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımda yer almış ve turnuvanın en çok dikkat çeken oyuncularından biri olarak 4 gol kaydetmiştir. Elemelerin ilk maçında Avustralya'yı 1-0 yenerlerken, Nuri tek golü kaydetmiştir. Finallerde yer aldığı B Grubu'nu üç maçta üç galibiyet ile sonlandıran Nurili Türkiye çeyrek finalde, Çin'i 5-1 yenerken Nuri de gol kaydetmiştir. Türkiye yarı finalde ise Brezilya'ya 4-3 yenilirken Nuri yine gol atmıştır. Turnuvanın üçüncülük maçında Hollanda Türkiye'yi 2-1 yenerken, Nuri Türkiye'nin turnuvadaki son golünü kaydetmiştir. Bu sonuçlar ile birlikte Türkiye turnuvayı dördüncü olarak tamamlamıştır.

Ayrıca Meridyen Kupası'nda da forma giyen Nuri bu kupada 18 yaş altı düzeyde mücadele etmiştir. 4 kez forma şansı bulduğu turnuva maçlarında golle tanışamamıştır.

Ümit millî takım ile de maçlara çıkan Nuri Şahin Toulon Turnuvası'nda da yer almıştır. Bu turnuvada üç maçta forma giyerken bir de gol kaydetmiştir.

A millî takım

Genç millî takımlarda gösterdiği başarılardan sonra a millî takıma çağrılmaya başlanan Nuri'nin bu düzeydeki ilk maçı 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya ile oynanan özel maç olmuştur. Bu ilk a millî maçında 86. dakikada maça dahil olan Nuri 89. dakikada attığı gol ile ilk a millî maçında golle tanışmıştır. Ayrıca bu maçta Türkiye millî futbol takımı forması giyen en genç futbolcu ve Türkiye millî futbol takımında gol atan en genç futbolcu unvanlarını da kazanmıştır.

2 Kasım 2017'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haberler.com - Gündem