Nurdağı'nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Nurdağı'nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı'nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın çarptığı otomobil devrildi, otomobil sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırın çarptığı otomobil devrildi, otomobil sürücüsü yaralandı.

Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolu Türk Telekom kavşağında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, Ökkeş A.'nın kullandığı otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında bölgede kesilen elektrik, arıza ekiplerince kısa sürede giderildi.

Kazaya karıştığı belirtilen tırın Osmaniye-Bahçe karayolunda polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Nurdağı'nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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