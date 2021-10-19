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Nurdağı'nda Muhtarlar Günü törenle kutlandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı'nda Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Göğebakan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, muhtarların gününü kutladı.

Törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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