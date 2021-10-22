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Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğünden taşıma ve iş güvenliği eğitimi toplantısı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğünden taşıma ve iş güvenliği eğitimi toplantısı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce taşıma servisi yapan şoförler ve ilçede görev yapan ücretli öğretmenlere yönelik iş güvenliği eğitimi yapıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce taşıma servisi yapan şoförler ve ilçede görev yapan ücretli öğretmenlere yönelik iş güvenliği eğitimi yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Kurt tarafından salgın döneminde her araçta ateş ölçme cihazı, dezenfektan ve maske bulundurulması gerektiği, şoförlerin neler yapması gerektiği anlatıldı.

Nurten Öztürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen iş güvenliği eğitimi toplantısında ise ilçede görev yapan ücretli öğretmenlere İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Açıkgöz tarafından eğitim verildi.???????

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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