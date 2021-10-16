Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ek yerleştirme ile 182 öğrenci alacak - Haberler
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ek yerleştirme ile 182 öğrenci alacak

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, ek yerleştirme ile 182 öğrenci alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ikinci ek yerleştirme ile 182 öğrenci alınacağını duyurdu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ikinci ek yerleştirme ile 182 öğrenci alınacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ikinci ek yerleştirme ile alınacak 182 öğrencinin 153'ünün değişik oranlarda indirimli ve burslu olarak öğrenim göreceği bildirildi.

NNYÜ'de iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, elektrik- elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerini ilk 5'te tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave yüzde 50 indirim uygulanacağı aktarılan açıklamada, 6 ve 10 aralığında tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave yüzde 40 indirim yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, NNYÜ'yü 1., 2. ve 3. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yurt ücretinden yüzde 40 indirim uygulanacağı da kaydedildi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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