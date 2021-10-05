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Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden önemli duyuru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden önemli duyuru

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonu gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacak adaylar için kurumun mesai yapacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonu gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacak adaylar için kurumun mesai yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sınavın 10 Ekim Pazar günü yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir. MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 10 Ekim 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık bulundurulacaktır denilmiştir." - AFYONKARAHİSAR

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