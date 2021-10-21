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Nosema, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Nosema, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde

2020 Ocak ayında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin çocuklarıyla geçirdikleri son haftaya tanıklık eden "Nosema" belgesel filmi uluslararası prömiyerini kasım ayında Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yapacak.

2020 Ocak ayında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin çocuklarıyla geçirdikleri son haftaya tanıklık eden "Nosema" belgesel filmi uluslararası prömiyerini kasım ayında Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yapacak.

Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinde, Türkiye'nin son Asuri Keldani köylerinden biri olan Kovankaya'da yaşadıkları evlerinden 2020 Ocak ayında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin çocuklarıyla geçirdikleri son haftaya tanıklık eden filmin yönetmenliğini Etna Özbek, yapımcılığını Burak Karamete üstlendi. "Nosema" Uluslararası Prömiyerini kasım ayında Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde (IDFA) gerçekleştirecek.

'FRONTLİGHT' SEÇKİSİNDE GÖSTERİLECEK

"Nosema" dünyanın en prestijli belgesel festivallerinden olan IDFA'nın, araştırmacı bir yaklaşımla sanatsal bir bakış açısını harmanlayan, günümüzün belki de en önemli meselelerine eğilen belgesellerden oluşan 'Frontlight' seçkisinde gösterilecek.


Nosema, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde

Nosema, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde

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