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Norveç'teki saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Norveç'teki saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.

Oslo polisinden yapılan açıklamada ise, saldırganın Danimarka vatandaşlığına da sahip olmasına rağmen Norveç'te doğup büyüdüğü belirtildi ve ruhsal durumunun tespiti için adli tıpa sevk edileceği kaydedildi.

Norveç medyası, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiğini bildirdi.

Polis olayı terör eylemi kapsamında araştırıyor.

Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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