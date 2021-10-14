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Norveç'teki oklu saldırıda ölen 5 kişiden 4'ünün kadın olduğu açıklandı

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Norveç'teki oklu saldırıda ölen 5 kişiden 4'ünün kadın olduğu açıklandı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kadın olduğu açıklandı.

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kadın olduğu açıklandı.

Oslo Polis Müdürü Ole Bredrup Saeverud, yaptığı açıklamada, oklu saldırıda yaşamını yitiren 4'ü kadın 5 kişinin yaşlarının 50 ila 70 olduğunu kaydetti.

Danimarkalı şüphelinin din değiştirdiği iddia edildi

Olaydan sonra yakalan 37 yaşındaki saldırganın Danimarka vatandaşı olduğunu belirten Saeverud, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Saldırganın Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerek din değiştirdiği ve radikal çevrelerle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Savcı Ann Iren Svane Mathiassen, şüphelinin birkaç yıldır Kongsberg'de yaşadığını ve polis tarafından bilindiğini ifade etti.

Avukat Fredrik Neumann, şüphelinin polis merkezinde üç saatten fazla sorgulandığını belirterek saldırganın Danimarkalı bir anne ve Norveçli bir babasının olduğunu ifade etti.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmıştı. Saldırgan olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, sorgusundan sonra tutuklanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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