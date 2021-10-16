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Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor

Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyerek 5 kişiyi öldüren Espen Andersen Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini kaydetti.

Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyerek 5 kişiyi öldüren Espen Andersen Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini kaydetti.

Norveç'in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen oklu saldırıda, 4'ü kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i polis olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından dün yapılan açıklamada, saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklanmıştı. PST, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın "saldırının nedenini daha ayrıntılı olarak netleştireceğini" ifade etmişti.

PST'nin ardından bugün Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının yaşanan olaya ilişkin "öfke, intikam, dürtü, hastalık ve provokasyon" da dahil olmak üzere çeşitli soruşturma hatlarını incelediklerini kaydetti. Brathen'in, zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini belirten Omholt, "Soruşturmanın ilk günlerinde en çok güçlenen tahmin, saldırının arka planında bir hastalık olduğudur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Omholt, şüphelinin bir "psikiyatrik enstitüde" tutulduğunu ve diğer soruşturma hatlarının halen takip edildiğini de sözlerine ekledi. - OSLO

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Haber: Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor - Haberler
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