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Norveç Başbakanı Stoere yeni hükümetini açıkladı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Norveç Başbakanı Stoere yeni hükümetini açıkladı

Norveç'in yeni kabinesi, yeni Başbakan Jonas Gahr Stoere'ın bugün merkez sol azınlık hükümetini açıklamasının ardından göreve başladı.

Norveç'in yeni kabinesi, yeni Başbakan Jonas Gahr Stoere'ın bugün merkez sol azınlık hükümetini açıklamasının ardından göreve başladı.

Merkez sol İşçi Partisinin lideri Başbakan Stoere, aralarında yeni kabineden Finans Bakanı olan Avrupa Birliğine muhalif Merkez Partisinin lideri Trygve Slagsvold Vedum'un da bulunduğu; 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini açıkladı.

Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç Adalet Bakanı olurken dışişleri bakanlığı da başka bir kadına, Anniken Scharning Huitfeldt'e verildi.

Başbakan Stoere, kabinesini, 13 Ekim'de Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı oklu saldırıdan bir gün sonra açıkladı.

61 yaşındaki Gahr Stoere, yeni hükümetin yemin töreninden önce gazetecilere verdiği demeçte, yeni kabinenin tüm dikkatini Kongsberg davasına vereceğini taahhüt etti.

Çarşamba günü Stoere ile Norveç'in üçüncü büyük partisi Merkez Partisinin lideri Slagsvold Vedum, iklim ve çevre gibi önemli alanların arasında olduğu 2021-2025 dönemi için 83 sayfalık politika programını açıkladı.

Norveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi oyların yüzde 26,3'ünü alarak seçimin birinci olurken Merkez Parti yüzde 20,4 ile üçüncü olmuştu.

Seçimlerde, Stoere önderliğindeki sol blok kazanırken 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Erna Solberg başkanlığındaki merkez sağ koalisyonunu yenilgiye uğramıştı.

Seçimlerden sonra İşçi Partisi lideri Stoere, Merkez Partisi ile azınlık hükümeti kuracağını açıklamıştı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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