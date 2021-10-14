Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı 'şok edici' olarak nitelendirdi - Haberler
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Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı

Norveç Başbakanı Erna Solberg, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Norveç'in güneybatısında bulunan Kongsberg kasabasında bir kişinin okla insanlara saldırması sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Saldırıların ardından basın toplantısı düzenleyen Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının "şok edici" olduğunu söyledi.

Solberg, yalnız başına hareket ettiği düşünülen ve tutuklanan şüphelinin Drammen'deki bir polis karakoluna götürüldüğünü, ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz kesinleşmediğini söyledi. Solberg, saldırının nedenini belirlemek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Norveç'in Başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg'te meydana gelen saldırıya müdahale için çevre bölgelerden ek kuvvet gönderildi. Kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Basında yer alan haberler e göre, saldırıdan kurtulup tedavi için hastaneye gönderilenler arasında bir polis memuru da dahil olmak üzere iki kişinin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Saldırıların ardından hükümet önlem olarak ülke çapındaki polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı verdi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı şok edici olarak nitelendirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü

Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü
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Haber: Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı 'şok edici' olarak nitelendirdi - Haberler
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