Nöbetçi Eczane (31.10.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (31.10.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Nöbetçi Eczane (31.10.2021)

GÜNDÜZIhlamur EczanesiTel: 0332 710 35 35Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıLokman Hekim EczanesiTel: 0332 777 00 42Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi ArkasıGECE (00: 00' dan Sonra)Ihlamur EczanesiTel: 0332 710 35 35Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı.

GÜNDÜZ

Ihlamur Eczanesi

Tel: 0332 710 35 35

Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Lokman Hekim Eczanesi

Tel: 0332 777 00 42

Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası

GECE (00: 00' dan Sonra)

Ihlamur Eczanesi

Tel: 0332 710 35 35

Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

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