Nöbetçi Eczane (31.10.2021)
GÜNDÜZIhlamur EczanesiTel: 0332 710 35 35Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıLokman Hekim EczanesiTel: 0332 777 00 42Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi ArkasıGECE (00: 00' dan Sonra)Ihlamur EczanesiTel: 0332 710 35 35Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı.
GÜNDÜZ
Ihlamur Eczanesi
Tel: 0332 710 35 35
Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
Lokman Hekim Eczanesi
Tel: 0332 777 00 42
Adres: Stad Karşısı Öğretmenevi Arkası
GECE (00: 00' dan Sonra)
Ihlamur Eczanesi
Tel: 0332 710 35 35
Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
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