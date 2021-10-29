Nöbetçi Eczane (29.10.2021)
GÜNDÜZAkyıldız EczanesiTel: 0332 712 00 40Adres: Eski TOKİ 10 Nolu Sağlık Ocağı YanıTuran EczanesiTel: 0332 713 22 86Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıBaşak EczanesiTel: 0332 710 42 45Adres: Kazancı Mah.
GÜNDÜZ
Akyıldız Eczanesi
Tel: 0332 712 00 40
Adres: Eski TOKİ 10 Nolu Sağlık Ocağı Yanı
Turan Eczanesi
Tel: 0332 713 22 86
Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
Başak Eczanesi
Tel: 0332 710 42 45
Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası
Kaya Eczanesi
Tel: 0332 712 78 29
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Kaya Eczanesi
Tel: 0332 712 78 29
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
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