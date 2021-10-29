Nöbetçi Eczane (29.10.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (29.10.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Nöbetçi Eczane (29.10.2021)

GÜNDÜZAkyıldız EczanesiTel: 0332 712 00 40Adres: Eski TOKİ 10 Nolu Sağlık Ocağı YanıTuran EczanesiTel: 0332 713 22 86Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıBaşak EczanesiTel: 0332 710 42 45Adres: Kazancı Mah.

GÜNDÜZ

Akyıldız Eczanesi

Tel: 0332 712 00 40

Adres: Eski TOKİ 10 Nolu Sağlık Ocağı Yanı

Turan Eczanesi

Tel: 0332 713 22 86

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Başak Eczanesi

Tel: 0332 710 42 45

Adres: Kazancı Mah. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası

Kaya Eczanesi

Tel: 0332 712 78 29

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Kaya Eczanesi

Tel: 0332 712 78 29

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

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