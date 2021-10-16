Nöbetçi Eczane (16.10.2021) - Haberler
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Nöbetçi Eczane (16.10.2021)

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Nöbetçi Eczane (16.10.2021)

GÜNDÜZSıhhat EczanesiTel: 0332 713 20 64Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası YanıSevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah.

GÜNDÜZ

Sıhhat Eczanesi

Tel: 0332 713 20 64

Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı

Sevgi Eczanesi

Tel: 0332 710 12 33

Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası

Demirtaş Eczanesi

Tel: 0332 710 26 26

Adres: Otogar Yanı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Sıhhat Eczanesi

Tel: 0332 713 20 64

Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı

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Haber: Nöbetçi Eczane (16.10.2021) - Haberler
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