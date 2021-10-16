Nöbetçi Eczane (16.10.2021)
GÜNDÜZSıhhat EczanesiTel: 0332 713 20 64Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası YanıSevgi EczanesiTel: 0332 710 12 33Adres: Türbe Mah.
GÜNDÜZ
Sıhhat Eczanesi
Tel: 0332 713 20 64
Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı
Sevgi Eczanesi
Tel: 0332 710 12 33
Adres: Türbe Mah. Ağız Diş Sağlığı Arkası
Demirtaş Eczanesi
Tel: 0332 710 26 26
Adres: Otogar Yanı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Sıhhat Eczanesi
Tel: 0332 713 20 64
Adres: Özdoğan İşhanı Ziraat Bankası Yanı
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