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Nobel ödüllü Ressa'dan Güneydoğu Asya'da demokraside "geriye dönüş" olduğu değerlendirmesi Açıklaması

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Nobel ödüllü Ressa'dan Güneydoğu Asya'da demokraside

2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Filipinli muhalif gazeteci Maria Ressa, Güneydoğu Asya ülkelerindeki demokrasi ve basın özgürlüğünün "geriye dönüş" yaşadığını söyledi.

2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Filipinli muhalif gazeteci Maria Ressa, Güneydoğu Asya ülkelerindeki demokrasi ve basın özgürlüğünün "geriye dönüş" yaşadığını söyledi.

Kyodo ajansına verdiği röportajda konuşan Filipinli gazeteci Ressa, Nobel Barış Ödülünün bu yıl gazetecilere verilmesi ile Güneydoğu Asya'da demokrasi ve basın özgürlüğünün durumunu değerlendirdi.

Güneydoğu Asya ülkelerindeki demokrasi ve basın özgürlüğünü "geriye dönüş" yaşadığını savunan Ressa, bu sahada "çizgiyi koruyacak" gazetecilerin öneminin gittikçe arttığını söyledi.

Nobel Barış Ödülü'ne gazetecilerin seçilmesinin dikkati çektiğini kaydeden Ressa, "Bence Nobel Komitesinin bu kez gazetecileri seçmesi, enformasyon ekosistemimizde bir şeylerin meydana geldiğinin sinyali." diye konuştu.

Çevrim içi bilgi kirliliği ve gerçeklerin çarpıtılmasını "enformasyon ekosistemine salınan yalanlar virüsü" şeklinde tanımlayan Ressa, bunun "on yılların getirdiği demokratik kazanımlarını geriye döndürdüğünü" savundu.

Ressa, "Bu aynı zamanda 'enformasyon ekosisteminin nasıl dönüştüğünün' ve gazetecilerin bilgi akışını düzenleyen güçlerini 'kamusal alanı korumak için sorumluluğunu terk eden teknoloji platformlarına nasıl kaptırdığının' tanınmasıdır." dedi.

Çin, İran, Suudi Arabistan ve Rusya'da "belirlenmiş söylemleri kontrol etmek amacıyla ucuz orduların çevrim içi kullanıldığını" ileri süren Ressa, Güneydoğu Asya ülkelerinin "demokrasi" durumuna değindi.

Ressa, nefret söyleminin, Myanmar'da "Rohingya Müslümanlarının soykırımına" yol açtığını, Endonezya'da haber merkezlerinin "kuşatılma hissi" verdiğini belirtti.

Demokrasinin Kamboçya ve Tayland'da tehdit edildiğini savunan Ressa, tehditlerin bu ülkelerde "toplumsal dalgalanmalar" oluşturduğunu söyledi.

Ressa, 35 yıllık gazeteciliğinin akabinde, ülkesi Filipinler'de "işini yapması sebebiyle" iki yıldan daha kısa sürede hakkında çıkarılan 10 tutuklama emri sonrası "şoka uğradığını" vurguladı.

Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını anımsatan Ressa, "Haklarımdan isteyerek vazgeçmeyeceğim. Mücadelem mahkemede." diyerek, ödülünü Aralık ayında Oslo'da teslim almayı umduğunu söyledi.

Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012'de dijital medya organı Rappler'ı kurarak, ifade özgürlüğünün korunmasına çalıştı.

Rappler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin baskılarına odaklandı. Ayrıca Ressa ve Rappler, muhaliflere baskı yapmak ve kamusal söylemi manipüle etmek için sosyal medyada yayılan sahte haberler in nasıl kullanıldığını da belgeledi.

8 Ekim'de "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" Filipinli ve Rus gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Andreyevich Muratov 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nobel ödüllü Ressa'dan Güneydoğu Asya'da demokraside 'geriye dönüş' olduğu değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
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