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Nobel Barış Ödülü "ifade özgürlüğünü koruma" çabalarına verildi

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Nobel Barış Ödülü

2021 Nobel Barış Ödülü, "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" gazeteciler Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitry Andreyevich Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü, "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" gazeteciler Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitry Andreyevich Muratov'a verildi.

Ülkesi Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurarak ifade özgürlüğünü korumaya çalıştı.

Rappler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin baskılarına odaklandı. Ayrıca Ressa ve Rappler, muhaliflere baskı yapmak ve kamusal söylemi manipüle etmek için sosyal medyada yayılan sahte haberler in nasıl kullanıldığını da belgeledi.

Dmitry Andreyevich Muratov'un ise on yıllardır Rusya'da giderek ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu kaydedildi.

1993 yılında kurulan bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin kurucularından Muratov, 1995'ten sonra 24 yıl gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi olduğu iddiasındaki Novaja Gazeta'nın, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Gazetenin kuruluşundan bu yana 6 çalışanı öldürülürken cinayetlere ve tehditlere rağmen Muratov, gazetenin bağımsız politikasından vazgeçmedi.

Nobel Komitesince yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü olmadan uluslararası birlik ve beraberlik, silahsızlanma ve daha iyi bir dünya düzeninin inşasının zor olacağı belirtildi.

Maria Ressa kimdir?

2 Ekim 1963'te Filipinlerin başkenti Manila'da doğan Ressa, gazeteciliğe devlet kanalı PTV 4'te başladı.

Ressa, 1995'e kadar CNN'in Manila büro şefi olarak görev yaptıktan sonra 1995'ten 2005'e kadar da CNN'nin Cakarta bürosunu yönetti.

CNN için Asya'daki terör ağlarına dair araştırma haberler ine imza atan Ressa, Wall Street Journal gazetesine de yazılar yazdı.

Ressa, 2012 yılında arkadaşlarıyla haber sitesi Rappler'ı kurdu.

Hakkında çok fazla dava bulunan Ressa, dünyanın dört bir yanında yalan haberler le mücadele eden gazetecilerden biri olarak 2018'de Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.

Dmitry Andreyevich Muratov kimdir?

30 Ekim 1961'de Rusya'nın şu anda Samara olarak bilinen Kuibyshev kentinde doğan Muratov, Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde öğrenim görürken gazeteciliğe başladı.

1987 yılında Volzhsky Komsomolets gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Muratov, 1993 yılında Novaja Gazeta gazetesinin kurucu ekibi arasında yer aldı.

Novaya Gazeta, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından "bugün Rusya'da ulusal etkiye sahip tek gerçek eleştirel gazete" olarak adlandırıldı.

Muratov, 2007'de de yine CPJ tarafından Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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