NKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Varol'dan "meme kanserinde erken tanı" uyarısı Açıklaması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, meme kanserinde erken tanının erkeklerde de çok önemli olduğunu söyledi.

NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "meme kanseri farkındalık etkinliği"nde kadınlara broşür dağıtıp, hastalıkla ilgili bilgi verdi.

Doç. Dr. Varol, burada yaptığı konuşmada, kanser kelimesinin herkesi ürküttüğünü anlattı.

İnsanların kanserden korktukları için doktora gitmediklerini belirten Varol, "Erken tanı ile kanserin ve birçok hastalığın daha kolay tedavi edilmesi, daha kolay iyileşmesi mümkün." dedi.

Varol, kanser taramasından kimsenin çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnsanlar 'kansere yakalanırsam ne yapacağım' diye taramaya gitmemeyi tercih ediyor. Biz bu yanlış kanıyı değiştirmek için gayret ediyoruz. 'Geç kalmaktan kork, erken tanıdan, kanserden korkma' diyoruz. Biliyoruz ki erken tanı ile meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalık. Kadınların 40 yaşından sonra meme kanseri taramalarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor."

Kadın erkek demeden herkesin bu hastalığa karşı duyarlı olmasını isteyen Varol, "Sözümüz sadece kadınlara değil, evet hastalık daha çok kadınlarda görülüyor ama erkeklerde de meme kanseri görüyoruz. Erkeklerdeki meme kanseri biraz daha hırçın seyrediyor. O yüzden erkeklerde de erken tanı önemli. Hem kadınlar hem de erkekler lütfen memenizi tanıyın, erken tanı olanaklarından faydalanın." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ezgi Şahin de meme kanseri ile savaşta en önemli silahın erken tanı olduğunu, insanlara kanserle mücadeleden korkmamalarını anlattıklarını dile getirdi.