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Nizip'te silah ele geçirildi

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te silah ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile kesici aletler ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile kesici aletler ele geçirildi.

Yunus Emre Mahallesi Ticaret Borsası Kavşağı'nda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şahsıların kimlik kontrollerini yapan polis, şahıslardan H.B. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan daha önceden hakkında tahkikat başlatıldığını belirledi.

Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bunlara ait 3 şarjör, 28 fişek, 32 kurusıkı ses fişeği, 1 havalı tüfek, 5 kesici alet ile 8 cep telefonu ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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