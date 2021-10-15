Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Fehmi Bildirici ve Faruk Bozar tarafından yaptırılacak olan okul ve yatılı Kuran kursunun protokolü imzalandı.

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Fehmi Bildirici ve Faruk Bozar tarafından yaptırılacak olan okul ve yatılı Kuran kursunun protokolü imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, belediyedeki imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere ve iki yatırıma öncülük eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırseverlere teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de bağışçılara teşekkür ederek, her iki binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da eğitimin önemine değinerek, "Buralardan yetişecek olan evlatlarımızın duası, kıymetli bağışçılarımıza hem bu dünyada, hem de ahirette hayırlar getirecektir inşallah. Ben ilçem adına iki önemli yatırıma destek veren değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar, Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'nin de hazır bulunduğu tören protokollerin imzalanması ile son buldu.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

 Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Nihal Yalçın Burak Özçivit Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Serdar Aziz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:24:30. #1.11#