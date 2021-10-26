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Nizip Kaymakamı Şahin yeni görev yerine uğurlandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip Kaymakamı Şahin yeni görev yerine uğurlandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine atanan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, yeni görev yerine törenle uğurlandı.

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine atanan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, yeni görev yerine törenle uğurlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kaymakam Şahin'i mesai arkadaşları, Kaymakamlık çalışanları ile vatandaşlar uğurladı.

Şahin, herkesten helallik isteyerek kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

Törene, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve vatandaşlar katıldı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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