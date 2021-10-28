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Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar görevine başladı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar görevine başladı

Gaziantep'in Nizip ilçesine atanan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, görevine başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesine atanan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, görevine başladı.

Makamında, İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı'dan ilçenin genel asayişi ile ilgili bilgi alan Kaymakam Çağlar, 24 saat esasına bağlı olarak devletin ve milletin emrinde olacaklarını söyledi.

Nizip'e atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çağlar, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirerek Nizip'i her alanda daha ileri noktalara taşımak amacıyla yılmadan ve samimiyetle çalışacağız. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturudur. İnşallah bu düstur çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Uşak'ın Banaz ilçesinde Kaymakam olarak görev yaparken Nizip'e atanmıştı. ???????

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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