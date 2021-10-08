Nizip İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi için yer teslimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Nizip İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi'nin yeri yüklenici firmaya teslim edildi.

Yer teslimi için bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi alarak çalışmaların hayırlı olmasını diledi

Arıtma tesisi ile ilgili çalışmalara bugün itibarıyla başlanacağını ifade eden Sarı, ilçede çok önemli bir projeye daha start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projenin 154 milyon 500 bin lira artı KDV ile yapılacağını, tesisin hayata geçmesiyle ilçeden bölgeye deşarj edilecek olan bütün suların arıtılarak temiz bir şekilde Hancağız Barajı'na deşarj edileceğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"540 gün içerisinde bitirilmesi planlanan projemiz tamamlandıktan sonra Hancağız Barajı'ndaki dip çamuru da temizlenerek Hancağız Barajı ile Nizip Çayı'ndaki kirlilik de ortadan kalkmış olacak. Böylelikle Nizip Çayı söz verdiğimiz gibi balık tutulur hale gelecek. Hancağız Barajı'mız da tertemiz bir şekilde hem bölge çiftçimizin sağlıklı sulamasına imkan sunacak hem de oradaki kötü kokuları gidermiş olacak. Bu vesileyle projenin ilçemize kazandırılması konusunda bizlere destek veren Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, milletvekillerimize, Valimiz Davut Gül'e Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, GASKİ ve DSİ yetkililerine ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyor, tesisimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."