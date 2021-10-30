SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - NİYAZİ KOYUNCU CUMHURİYET KONSERİNDE SAHNE ALDI

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Niyazi KOYUNCU 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz konserde sahne aldı. En sevilen parçalarını Sinop'ta seslendiren sanatçı, Cumhuriyet coşkusunu Sinoplularla birlikte yaşadı. Kendisinden sonra sahne alacak Selçuk BALCI'yı sahneye davet eden Niyazi KOYUNCU sonrasında Belediye Başkanımız Barış AYHAN ve Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU'nu da sahneye davet ederek İzmir Marşı'nı tüm Sinop'la birlikte söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU ve Belediye Başkanımız Barış AYHAN Selçuk BALCI ve Niyazi KOYUNCU'ya hediye takdiminde bulundu.

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