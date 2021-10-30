SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - SELÇUK BALCI CUMHURİYET COŞKUSUNU KATLADI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz konserde NİYAZİ KOYUNCU'nun ardından sahne alan Selçuk BALCI şarkılarını Sinoplularla hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Marşı'nı söylemek üzere Selçuk BALCI'yı sahneye davet eden Niyazi KOYUNCU Belediye Başkanımız Barış AYHAN ve Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU'nu da sahneye davet ederek İzmir Marşı'nı tüm Sinop ile birlikte seslendirdi.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU ve Belediye Başkanımız Barış AYHAN Selçuk BALCI ve Niyazi KOYUNCU'ya hediye takdiminde bulundu.

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