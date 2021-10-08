Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler
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Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

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Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün Star TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler tarafından Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler, yapım yılı kaç, yönetmeni kim? Detaylar haberimizde.

İzleyenleri ekrana bağlayan Niyazi Gül Dörtnala filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyecek olanların merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler ve Niyazi Gül Dörtnala özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün (8 Ekim 2021 Cuma) saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek. Ek olarak saat 22:30 'da filmin tekrarı yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları!

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

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Haber: Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler
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