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Nissan'ın Akıllı Tesisinde Tüm İşi Robotlar Yapıyor

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Nissan'ın Akıllı Tesisinde Tüm İşi Robotlar Yapıyor

Nissan'ın "akıllı fabrikasında" neredeyse hiç insan işçi bulunmuyor. Robotlar, kaynak, montaj ve boya dahil her işi yapıyor.

Japonya'da bulunan fabrikada şimdiye kadar insanların deneyim yoluyla üretim ayarlamaları yapılıyordu, ancak şimdi yapay zekaya sahip robotlar toplanan verileri analiz edebiliyor. Nissan Genel Müdür Yardımcısı Hideyuki Sakamota, Cuma günü Tochigi fabrikasında üretim hattını gezerken, "Teknoloji bu seviyeye ulaştı" dedi.

Nissan Motor Co.'ya göre, Tokyo'nun eteklerinde bulunan fabrika, Nisan ayından önce çalışmaya başlayacak. Montaj hattı, üç tip modelin tümünü (elektrikli, yanmalı ve hybrid) aynı hatta üretebiliyor. Her araç, hat boyunca hareket ederken doğru güç aktarma organı ile donatılıyor.

Fabrikadaki işçiler, robotlar tarafından toplanan verilerin analizi ve ekipmanın bakımı gibi daha yetenekli işlere odaklanacaklar. Tüm otomobil üreticileri, uyarlanabilirliği artırabilecek ve pazar talebine daha hızlı yanıt verebilecek robot teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu robotların, insanların işini elinden alacağı zamanın yaklaştığını gösteriyor.

Tur sırasında, büyük ekranlarla donatılmış dev mekanik kollar, kameraların en küçük kusurları tespit edebilmesi için otomobilin yüzeyine çeşitli açılardan ışık tutuyor. Şirket, yeniliğin nadir toprak malzemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını ve maliyetleri azalttığını söylüyor.

Nissan, Tochigi'de test edilen yeni teknolojinin, Fransız ittifak ortağı Renault'un fabrikaları da dahil olmak üzere diğer küresel tesislerinde kademeli olarak kullanıma sunulacağını söyledi.

Sakamoto, tam otomatik montaj hattının iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olmak için işgücü kıtlığına, koronavirüs pandemisine ve karbon emisyonlarını düşürmeye uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

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